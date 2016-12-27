الرئيس الروماني يرفض تكليف امرأة مسلمة برئاسة الحكومة‎

المصدر: بوخارست - إرم نيوز

رفض الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، تكليف سيفيل شهيدة، المرشَّحة من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتوليّ منصب رئيس الوزراء.

وقال يوهانيس، إن “قيّم الاقتراح بعناية”، ودعا الحزب لترشيح شخص آخر لترأس الحكومة المقبلة .

يشار إلى أن شهيدة “52 عامًا”، وزيرة التنمية الإقليمية، والتي لديها خبرة سياسية محدودة، كانت ستصبح أول امرأة وأول مسلمة تشغل منصب رئيسة الوزراء في رومانيا.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الحزب، بول ستانيسكو، لوكالة أنباء “ميديافاكس”، بعد اعتراض يوهانيس “لقد فوجئنا بذلك”. ولم يوضح الحزب بعد كيف يعتزم المضي قُدما مع الأمر، حيث وصف ستانيسكو الوضع بأنه “بداية لأزمة”.

وكان الحزب فاز في الانتخابات التي جرت في 11 كانون أول/ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يقوم بتشكيل حكومة ائتلافية مع شريك ليبرالي صغير.