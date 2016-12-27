إيران تتهم سفيرًا عربيًا بالتجسس على منظومتها الصاروخية

المصدر: طهران - إرم نيوز

اتهمت إيران اليوم الثلاثاء، سفير إحدى الدول العربية لدى طهران، بالتجسس والعمل على توثيق أنشطة منظومة صواريخ “S300” الروسية المتطورة التي استلمتها من موسكو بشكل كامل في أغسطس الماضي.

ونقل موقع “بارس نيوز” المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن مسؤول في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قوله: “إن سفير إحدى الدول العربية لدى طهران وبالتعاون مع جماعات إيرانية قام بتوثيق أنشطة منظومة صواريخ S300 الروسية”، مشيرًا إلى أن الخارجية الإيرانية تعتزم استدعاء هذا السفير بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأنه”.

وأضاف النائب الإيراني، “أن التقرير الذي أعده السفير العربي وثّق فيه بالصور أماكن نشر منظومة الصواريخ وأنشطتها وقام بتزويد الحكام والمسؤولين في بلاده بهذا التقرير:” قائلا إن السفير العربي، أبلغ المسؤولين في بلاده بأن منظومة صواريخ S300 التي نشرتها إيران قبالة السواحل الخليجية تقوم برصد ومراقبة جميع تحركات طائرات دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الطائرات الأمريكية في الخليج.