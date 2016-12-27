إيران تطلق مناورات عسكرية بمشاركة أطفال دون الـ 15

المصدر: طهران - إرم نيوز

أطلقت إيران مناورات عسكرية، واسعة النطاق، بمشاركة أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا، بهدف منح الأطفال فرصة اتخاذ القرار وتنفيذه، فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”.

وذكرت الوكالة أن المناورات العسكرية التي أطلقت أمس الاثنين، حملت اسم “حماة سماء الولاية 7”.

وقالت الوكالة إن المناورات العسكرية التي يقودها قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، اللواء فرزاد إسماعيلي، تجري بمشاركة مباشرة وغير مباشرة من قوات قوامها أكثر من 17 ألف مقاتل.

وأشارت الوكالة إلى أن المناورات شملت أكثر من ألف نقطة دفاعٍ جوي، في مناطق الأحواز، وشيراز، والخليج، وبحر العرب.

يشار إلى أن مشاركة أطفال في مناورات عسكرية، تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ووافق عليها نظام طهران، والتي تضمن “حماية الأطفال خلال الحرب، وعدم تجنيد من هم دون الـ 15 من العمر بأي شكل من الأشكال”.