روسيا تحذر أمريكا: تخفيف قيود السلاح على المعارضة السورية يهدد جيشنا

المصدر: موسكو- إرم نيوز

وصفت وزارة الخارجية الروسية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف القيود على إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية بأنه “عمل عدائي”.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية بيانًا صادرًا عن الوزارة اليوم الثلاثاء، قالت فيه الأخيرة إنها “تعتبر قرار الولايات المتحدة تخفيف القيود على إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية عملًا عدائيًا يهدد سلامة الطائرات الحربية وأفراد الجيش الروسي”.

وأضاف البيان أن “إدارة الرئيس باراك أوباما تحاول تعقيد الوضع في العالم قبل أن يتولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير المقبل”.

ورفع أوباما بعض القيود عن إرسال الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية هذا الشهر.

وقال الكرملين الذي تدعم قواته الجوية الرئيس بشار الأسد، إن “هذه الخطوة تنطوي على مجازفة”، وإن الأسلحة قد تسقط في أيدي “إرهابيين”، على حد وصفه.