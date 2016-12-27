المعارض الإيراني كروبي يستقيل من زعامة حزبه احتجاجًا على إقامته الجبرية

المصدر: طهران- إرم نيوز

أعلن رئيس حزب “الثقة الوطنية” المعارض للنظام الإيراني، مهدي كروبي، استقالته من منصبه احتجاجًا على فرض السلطات الإقامة الجبرية عليه منذ العام 2011.

ونشر الموقع الإلكتروني للحزب، بيان استقالة كروبي، الذي قال فيها: “أعلن استقالتي من رئاسة الحزب بسبب الإقامة الجبرية المفروضة علي منذ 2011 بطريقة غير قانونية”.

كما دعا كروبي أعضاء حزبه إلى “نبذ الخلافات فيما بينهم، والحفاظ على بنية الحزب، والتعاون مع الأحزاب الإصلاحية الأخرى في البلاد”.

وتأسس حزب “الثقة الوطنية” -الذي يعتبر أحد الأحزاب الإصلاحية في إيران- عام 2005 بعد الانتخابات التي فاز فيها زعيم المحافظين محمود أحمدي نجاد في العام ذاته.

وفي 2009، رشح كروبي نفسه للانتخابات الرئاسية، لكنه خسر أمام منافسه، أحمدي نجاد.

وأعقبت نتائج الانتخابات احتجاجات في البلاد، أغلقت على إثرها السلطات حزب “الثقة الوطنية” والجريدة التابعة له، وذلك بعد إفشاء كروبي حالات تعذيب واغتصاب وقعت ضد المتظاهرين.

وبعد وصول الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، إلى سدة الحكم في البلاد عام 2013، عاد “الثقة الوطنية” لممارسة أنشطته السياسية مرة أخرى.

ويخضع كروبي، إلى جانب المرشح الرئاسي الآخر مير حسين موسوي، لإقامة جبرية منذ 2011، بتهمة توجيه المظاهرات بعد الانتخابات.