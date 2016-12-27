6 شركات جديدة تهدد هيمنة “بوينغ” و “إيرباص” على قطاع الطيران

المصدر: هديل الشريف - إرم نيوز

يعتبر سوق طائرات الركاب من أكثر القطاعات المربحة، حيث تشهد تنافسًا شديدًا في مجال الطيران، لكن على مدى السنوات الـ 15 الماضية كانت المنافسة تنحصر فقط بين شركتي صناعة الطيران العملاقتين “إيرباص” و”بوينغ”.

وظلت طائرتا (ايرباص A320neo) و(بوينغ 737 MAX) تحتلان المراتب الأولى عالميًا لفترة طويلة من الوقت، بحسب صحيفة “بيزنس انسايدر” العالمية.

لكن بعض الشركات الأخرى أنتجت طائرات في محاولة لكسر احتكار الشركتين لهذا القطاع، مثل طائرة “إيركوت” الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ستة أنواع أخرى من الطائرات يفترض أن تقضي على هيمنة “بوينغ وإيرباص” قريبًا وهي سلسلة “بومباردييه سي” السويسرية.

وتعتبر شركة “بومباردييه سي” المنافس الأبرز لبوينغ، إذ تكافح الشركة للوصول إلى صافي مبيعات بوينغ وإيرباص، وحصلت على إشادة من النقاد لأدائها وكفاءة الوقود والتصميم، ودخلت الخدمة في تموز/ يوليو الماضي، وهناك أكثر من 300 طلب مؤكد لشراء الطائرة.

إمبراير جيت E2

مثل بومباردييه، تعتبر امبراير شركة طيران إقليمية نجحت في منافسة الكبار، وهي الجيل الثاني من جيت E وتضم ثلاثة أنواع، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة العام 2018، وهي طائرة برازيلية تلقت 270 طلبا حتى الآن.

ميتسوبيشي ميرج

تعتبر “ميتسوبيشي ميرج” أول طائرة تجارية في اليابان منذ 50 عامًا، وتمثل بديلًا محليًا للدولة التي ظلت لفترة طويلة واحدة من عملاء بوينغ الأكثر ولاءً للشركة.

ومن المتوقع لميرج أن تدخل الخدمة العام 2018، وتمتلك الشركة حاليًا أكثر من 220 طلبًا.

كوماك “ايه آر جي 21”

هي أول طائرة حديثة للصين من شركة كوماك، التي تأسست في العام 2008 لتصميم وإنتاج الطائرات الأصلية لصناعة الطيران المزدهرة في البلاد.

ومن المتوقع أن تحصل الشركة على طلب لأكثر من 6 آلاف و 300 طائرة خلال السنوات الـ20 المقبلة، ودخلت إيه آر جي الخدمة في أواخر العام الماضي.

كوماك “سي 919”

تعتبر هذه الطائرة أول طائرة رئيسية لكوماك، وهناك حتى الآن 517 طلبًا لتصنيعها، ومن المتوقع أن تكون أول رحلة لها في العام المقبل، فيما ستدخل الخدمة العام 2020.

ايركوت إم سي 21

ايركوت من أحدث الطائرات في صناعة الطيران الروسية وهي متاحة في نسختين، وهناك طلب على 175 طائرة من قبل شركات الطيران الروسية، وشركات التأجير الخاصة.