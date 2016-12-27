سر آخر من حياة بوتين الشخصية.. السعي للحياة الأبدية (صور)

المصدر: إرم نيوز- صدوف نويران

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة الزعيم الكازاخستاني نورسلطان نازارباييف، مصنع “بيوكاد” في مدينة سان بطرسبرغ لمتابعة تجارب مخبرية لعلاج الشيخوخة وديمومة الشباب.

ويعمل المصنع على إجراء تجارب مخبرية على “حبوب الشباب” إضافة إلى تطوير أحدث العلاجات لمرض السرطان.

وحول ثورته الطبية لمكافحة الشيخوخة، يقول العالم أليكساندر كارابيلسك لكلا الرئيسين الزائرين: “إننا ننتظر النتائج الأولى خلال عام واحد”.

وأضاف كارابيلسك: “إن هدفنا ليس مجرد إطالة العمر، ولكن أيضًا السماح للشخص بتحسين نوعية الحياة والشعور بالشباب في سنوات العمر المتأخرة”.

وسيسمح هذا العلاج بالتقليل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان التي تعتبر أهم الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم حسب المختصين.

واستعرض الرئيسان نتائج التجارب السريرية المتوقع نجاحها، حيث ستسمح “حبوب الشباب” بإطالة العمر حتى سن 130 عامًا خلال 20 أو 30 عامًا فقط.

وتعتبر “بيوكاد” من أكبر الشركات الرائدة في مجال تطوير التكنولوجيا الطبية في روسيا.

وحسب الدساتير المعمول بها في الدولتين، فإن مدة بقاء الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين محدودة بست سنوات، بينما يستطيع نزارباييف البقاء للأبد إذا سمحت صحته بذلك.

وقال بوتين الأسبوع الماضي، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيرشح نفسه في الانتخابات لعام 2018، بينما نزارباييف المعروف باسم “قائد الأمة” في كازاخستان، فاز بتمديد ولايته لمدة خمس سنوات إضافية وبنسبة أصوات تقدر بـ 98% في انتخابات عام 2015.

وجاءت زيارة الرئيسين لمصنع مكافحة الشيخوخة بعد فترة قصيرة من إشارة معسكر بوتين عن نيته للبقاء في السلطة حتى سن 71.

وفي السياق، أعلن فياتشي سلاف فولودين حليف بوتين السياسي ورئيس أركانه السابق وحاليًا رئيس البرلمان الروسي عدا عن كونه لاعبًا رئيسيًا في حزب “روسيا المتحدة” المحرك الأساسي لسلطة بوتين، بدعوته علنيًا للترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات في عام 2018. قائلاً: “إن الشعب ينتظر هذا الأمر، وأنا لا أعتمد فقط على ذلك بل أتمنى حدوثه”.

وتأتي هذه الخطوة لتمديد حكم بوتين لولاية أخرى قبل أقل من شهر باقٍ على استلام دونالد ترامب، الأكثر انفتاحًا على الكرملين من نظيره السابق باراك أوباما، منصبه في البيت البيض.

ويقول فولودين: “لدينا مرشح، وسنبقى مؤيدين له. أنتم تعرفونه جيدًا وأنتم أيضًا ستدعمونه. لأنه الرجل الذي أثبت بالعمل وبالخدمة الطويلة بأنه قادر على عمل الكثير من أجل روسيا، وأنه يحبها”.مضيفًا : “أنه يعمل كل ما بوسعه من أجل البلاد، وهو معروف في العالم كله”.

وتأتي هذه الدعوة القوية والحازمة لبوتين من صديقه المقرب بالوقوف والترشح في انتخابات عام 2018، بعد إعلان الناشط والمعارض السياسي والمكافح للفساد “ألكسي نافالني”، المعارض الأقوى للرئيس بوتين، عن نيته خوض انتخابات الرئاسة في عام 2018.

وإذا ما خدم بوتين لمدة سنوات أخرى فإنه سيكون قد بلغ من العمر 71 عامًا عند انتهاء ولايته في عام 2024. ويتطلب تغييرا في الدستور الروسي إذا ما رغب بالبقاء في السلطة لفترة أطول.

وكان بوتين جاء إلى السلطة عام 2000 عقب الاستقالة المفاجئة للرئيس بوريس يلتسين.

وبعد ولايتين من الحكم مدة كل منهما أربع سنوات، عاد بوتين لدوره السابق كرئيس للوزراء قبل استعادته لمنصب الرئيس من حليفه الرئيس السابق ديميتري مديفيديف في عام 2012.

وأنكر فولودين بأن لديه أية طموحات في منصب الرئيس على الرغم من النظر إليه كرئيس محتمل للكرملين إلى جانب عدد من السياسيين المنافسين ذوي الخلفية العسكرية الذين يبدو أن بوتين يحاول استمالتهم.

وأشار المتحدث باسم بوتين إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة انتخابات عام 2018 القادمة.