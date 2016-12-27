حاولت تفجير نفسها.. غاضبون يسحلون انتحارية حتى الموت في نيجيريا (صور)

المصدر: عبدو حليمة- إرم نيوز

أقدمت مجموعة من الرجال على سحل امرأة حتى الموت في مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا، وذلك قبل لحظات من محاولة تفجير حزامها الناسف الذي كانت تلفه حول خصرها.

و كانت الانتحارية تهم بتنفيذ عملية مزدوجة مع شريكة لها في سوق للماشية وذلك بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وبعد أن نجحت إحداهن بتفجير نفسها فشلت الأخرى بعدما تم اكتشاف أمرها، فسارع الناس إلى ضربها وسحلها بشكل جماعي انتقاما منها.

وقد أكدت الشرطة أن الانتحارية الأولى هي الضحية الوحيدة في العملية التي قامت بها صباح الاثنين، فيما لم يصب أحد بأذى من الناس.

وأظهرت صور نشرتها الديلي ميل، وتم تداولها عبر وسائل الإعلام العالمية كيف أن أشلاء المرأة قد تطايرت عشرات الأمتار، إضافة إلى جثة شريكتها بعد قتلها من الحشود.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، إلا أن أصابع الاتهام تتجه إلى جماعة بوكوحرام التي تنشط في المنطقة وخاصة في نيجيريا، والتي اعتادت على تنفيذ عمليات مشابهة في البلاد.