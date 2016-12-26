بكين ترسل المدمرة “لياونينغ” إلى بحر الصين الجنوبي

المصدر: بكين- إرم نيوز

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية الوحيدة قادت مجموعة من السفن الحربية ودخلت النصف الشمالي من بحر الصين الجنوبي الاثنين بعد مرورها جنوبي تايوان فيما وصفته بكين بمناورات روتينية.

وتأتي الخطوة وسط تجدد التوتر مع تايوان بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيسة الجزيرة مما أغضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا يحق لها إقامة علاقات دبلوماسية مع أي دولة.

وشاركت حاملة الطائرات “لياونينغ” التي صنعت في عهد الاتحاد السوفيتي في مناورات سابقة جرى عدد منها في بحر الصين الجنوبي لكن الصين على بعد سنوات من إجادة عمليات بحاملة طائرات مثل تلك التي تمرست عليها الولايات المتحدة على مدار عقود.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات التي ترافقها خمس سفن حربية مرت جنوب شرقي جزر براتيس التي تسيطر عليها تايوان في طريقها إلى الجنوب الغربي.

وقال تشين شونج تشي المتحدث باسم الوزارة “اليقظة والمرونة كانتا دائما الأسلوب المعتاد للحفاظ على أمن المجال الجوي” رافضا الإفصاح عما إذا كانت المقاتلات قد وضعت في حالة تأهب أو أن الغواصات قد تلقت أوامر بالانتشار.

وأشار تشين إلى أن الوزارة تواصل “مراقبة وتقييم الوضع”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن موقفها لم يتغير منذ يوليو/ تموز عندما قالت إنها مستمرة في مراقبة التحديث العسكري الصيني وإنها تتوقع من البلدان التي تجري مناورات دفاعية الالتزام بالقانون. ورفض ممثلون عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التعليق.

وفي بكين قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية إنه ينبغي عدم الذهاب بعيدا بشأن مهمة حاملة الطائرات إذ أنها تلتزم بالقانون في تحركاتها. وقالت في إفادة صحفية يومية “لياونينغ يجب أن تتمتع بحرية الملاحة والطيران وفق القانون الدولي ونأمل أن تحترم جميع الأطراف هذا الحق المكفول للصين.”