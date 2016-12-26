تركيا.. احتجاز مدير مطعم لرفضه تقديم “الشاي” لأردوغان

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

ألقت السلطات التركية القبض على مدير مطعم صحيفة “جمهوريت ” المعارضة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان لرفضه تقديم الشاي للرئيس، وفق ما ذكره محامي الدفاع عن المتهم.

وقال المحامي أوزجور أورفا، إن الشرطة اقتادت “سينول بوران”، الذي يدير المطعم في مكتب الصحيفة في اسطنبول من منزله في وقت متأخر من يوم السبت. والصحيفة من بين عدد قليل من المنابر الإعلامية التي لا تزال تنتقد الحكومة.

وإهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون في تركيا بما يصل إلى أربعة أعوام في السجن.

واحتجز بوران انتظارًا لمثوله للمحاكمة التي لم يعلن بعد موعد لها. ويحتاج بدء المحاكمة إلى موافقة وزارة العدل.

واعتقل الرجل بعدما قال ضابط شرطة يحرس الصحيفة، إنه سمعه يتفوه بلفظ مهين لوصف أردوغان، ويقول إنه سيرفض تقديم الشاي للرئيس إذا زار المطعم.