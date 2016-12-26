الرئيس التشيكي: استقبال مهاجرين مسلمين سيخلق الأرضية لحدوث هجمات “إرهابية”

المصدر: الياس توما ــ إرم نيوز

أعلن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان معارضته لقبول مهاجرين مسلمين في بلاده، مرجعا ذلك إلى أن “المسلمين غير قابلين للتأقلم مع أسلوب الحياة السائد في بلاده”.

وحذر زيمان، من أنه في حال قبولهم فإن ذلك سيخلق الأرضية لحدوث هجمات إرهابية لاحقا، مشددا على أنه ليس ضد مساعدة المهاجرين في بلادهم مباشرة أو في الدول المجاورة كإيطاليا واليونان.

وأشار في كلمة له بثها التلفزيون التشيكي مساء اليوم، إلى وجود صلة بين تدفق المهاجرين والهجمات الإرهابية التي وقعت في أوروبا، معربا عن رفضه قبول 6200 مهاجر خلال العامين القادمين في بلاده، على أساس الطواعية التي لن تعني في الحقيقة حسب قوله سوى العمل بالحصص الإجبارية والتي ستكلف بلاده 600 مليون كورون.

ووصف الرئيس التشيكي قيادة الاتحاد الاوروبي الحالية بأنها “فاشلة وبيروقراطية وتجعل مواطني الاتحاد يتغربون عن مؤسساته، كما أنها غير قادرة على تنفيذ الواجبات الرئيسية للاتحاد مثل حماية الحدود الخارجية له”.

وعبر عن أسفه لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محملا قيادة الاتحاد المسؤولية عن ذلك بسبب “فشلها وبيروقراطيتها”.