الشرطة الروسية تعلن عن عدم عثورها على قنابل بمحطات قطارات بموسكو

المصدر: موسكو- إرم نيوز

أعلنت الشرطة الروسية الاثنين، عن أنها لم تعثر على أي عبوات ناسفة في ثلاث محطات للقطارات في موسكو، تم إخلاؤها في وقت سابق بعد تهديد بوجود قنبلة، وفق ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق من صباح الاثنين، أن الشرطة في موسكو أجلت نحو 3000 شخص من ثلاث محطات للقطارات بعد تلقي تهديد من مجهول بوجود قنبلة.

وتقع المحطات في ميدان بوسط العاصمة الروسية موسكو، وهي كازانسكي ولينينجرادسكي وياروسلافسكي.

وكانت السلطات الروسية أجلت صباح الاثنين نحو 3 آلاف مسافر وموظف من محطات القطار، بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة، وعملت على التأكد من صحة البلاغ مستخدمة بذلك أفضل أجهزة الكشف والكلاب الخاصة.