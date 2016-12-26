الهند تجري رابع تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ “آغني – 5” الباليستي

المصدر: دلهي - إرم نيوز

أجرت الهند اليوم الإثنين، رابع تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي من طراز “آغني – 5″، يبلغ مداه أكثر من خمسة آلاف كلم.

وأطلق الصاروخ الذي يمكن له أن يغطي الصين بأكملها، من جزيرة “ويلر” الواقعة قبالة ساحل ولاية أوديشا، شرق البلاد.

وهذا الصاروخ عابر للقارات، وقادر على حمل رؤوس نووية.

ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، عن مصادر في منظمة تطوير الأبحاث الدفاعية، قولها إن “نجاح تجربة الإطلاق الجديدة يمهد الطريق لاعتماد الصاروخ الهندي القوي بشكل رسمي لدى قيادة القوات الخاصة (SFC)”.

ذكرت الصحيفة أن “الصاروخ الباليستي الذي طورته الهند، يصل وزنه إلى 50 طنا وطوله 17.5 متر، واستطاع بنجاح تحقيق جميع الأهداف المحددة له”.

ويعتبر إطلاق صاروخ “آغني–5” الرابع من نوعه؛ حيث أطلق أول صاروخ من هذا الطراز في 19 نيسان/إبريل 2012، فيما جرى الإطلاق الثاني في 15 أيلول/سبتمبر 2013، أما الثالث في 31 كانون الثاني/يناير 2015.