بعد 12 عامًا على تسونامي.. 400 جثة مجهولة الهوية في تايلاند

المصدر: بانكوك - إرم نيوز

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الاثنين، أن جثث 400 شخص على الأقل من ضحايا أمواج المد العاتية “تسونامي”، ما تزال مجهولة الهوية بعد مرور 12 عامًا على وقوع الكارثة.

وتسبب زلزال بقوة 9.15 درجة على مقياس ريختر عام 2004، بوقوع أمواج “تسونامي” في أجزاء مختلفة من المحيط الهندي في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ، والتي أدت إلى مقتل 226 ألف شخص.

وكانت تايلاند وإندونيسيا والهند وسريلانكا، بين البلدان الأكثر تضررًا في الكارثة، في حين قتل حوالي 5395 شخصًا في تايلاند بينهم نحو ألفي سائح أجنبي.

وفي هذا الشأن، قال أناند بونكركيو نائب مفوض الشرطة في منطقة “تاكوا با” بإقليم “فانج نا” في تصريحات صحفية: “اتصلت السلطات منذ عام 2004 بنحو أربعة آلاف إلى خمسة آلاف من الأقارب للحضور واستلام الجثث”، منوهًا إلى أن “هناك حوالي 400 جثة لا يمكننا التعرف عليها”.

وتشهد تايلاند في ذروة الموسم السياحي إقبالًا كبيرًا، وقد عادت الأمور إلى طبيعتها في المنطقة التي ضربها تسونامي، بينما حلت فنادق جديدة محل تلك التي سوتها أمواج المد بالأرض.