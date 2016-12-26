الصين تتسلم أول دفعة من طائرات “سو- 35” الروسية

المصدر: بكين - إرم نيوز

استلمت الصين، أربع طائرات روسية مقاتلة من طراز “سو – 35″، كدفعة أولى من اتفاق أبرمته مع موسكو العام الماضي، ويشمل 24 طائرة.

وذكرت جريدة “غلوبال تايمز” الصينية، إحدى النوافذ الإعلامية الرسمية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، اليوم الاثنين، أن عملية التسليم جرت في قاعدة “هباي سانغجين” الجوية.

ووقعت بكين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، اتفاقًا مع موسكو، بعيدًا عن وسائل الإعلام في مدينة كومسومولسك – نا- أموري الروسية؛ لاستيراد 24 طائرة من طراز “سو-35“.

وبموجب الاتفاق، تدفع الصين قرابة 85 مليون دولار أمريكي مقابل الطائرة الواحدة، بإجمالي ملياري دولار لـ 24 طائرة.

وبإمكان طائرات “سو-35” التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات، التحليق بسرعة تصل إلى 2.5 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة، ويبلغ مداها 3.4 ألف كيلومتر.