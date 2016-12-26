انطلاق مناورات عسكرية واسعة في إيران

المصدر: طهران – إرم نيوز

انطلقت صباح اليوم الاثنين مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة واسعة في إيران، تحت اسم”مدافعو سماء الولاية 7″، بحسب ما أعلن قائد قاعدة “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري العميد فرزاد إسماعيلي.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي الاثنين إن “هذه المناورات التي تستمر خمسة أيام، هي الأوسع في إيران، حيث تقام على منطقة تبلغ مساحتها أكثر من 496 ألف كيلو متر مربع”، مشيرًا إلى أن “منطقة العمليات العسكرية تشمل مساحة واسعة من جنوب البلاد وجنوبها الشرقي وجنوبها الغربي”.

وأضاف أن مساحة المناورات بدأت من مدينة “ماهشهر” بمحافظة الأهواز المطلة على الخليج العربي، وتشمل محافظتي “كرمان” و”شيراز” لتصل إلى ميناء “جابهار” والجزر الثلاث وصولًا إلى الحدود الجوية والبحرية للبلاد.

وحسب القائد العسكري، تهدف هذه المناورات إلى “تعزيز التنسيق بين وحدات الدفاع الجوي التي تشمل الجيش والحرس الثوري وباقي القوات المسلحة، إضافة إلى نشر أنواع المنظومات والمعدات الرادارية ونقلها بسرعة، مثل: الصواريخ والمدافع والاتصالات والحرب الإلكترونية، فضلًا عن التواصل عبر شبكة موحدة للتحكم والقيادة في أقصر وقت ممكن”.

وتشارك في هذه المناورة العامة والمشتركة وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش، والحرس الثوري ووحدات مراقبة العمليات التابعة للقوة البحرية للجيش، والوحدات المدفعية للجيش وللحرس الثوري، ووحدات من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) وقوات الأمن، إضافة إلى مقاتلات إف 14 التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني.