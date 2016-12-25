مستشار خامنئي يستبعد الحرب مع أمريكا في عهد ترامب

المصدر: طهران- إرم نيوز

استبعد اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، دخول إيران في حرب ومواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب ،الذي أبدى معارضته الشديدة للأطماع الإيرانية في المنطقة والاستفزازات العسكرية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة.

وقال اللواء صفوي في مقابلة تلفزيونية “احتمال نشوب حرب من قبل الدول الأخرى ضد إيران قليل جداً، بل مستبعد”، معتبراً أن “أوضاع المنطقة وقدرة الجمهورية الإسلامية تؤكد أن شن حرب ضدنا صعب جداً”.

واتهم مستشار خامنئي للشؤون العسكرية، من وصفهم بـ”الأعداء” بالبحث عن جوانب وطرق مختلفة لضرب الأمن الذي تنعم به إيران، على حد تعبيره، مشدداً على أن “توفير الأمن قضية مكلفة للغاية وتتطلب معدات وتكنولوجيا متطورة من أجل فرض الأمن”.

وطالب رحيم صفوي، في وقت سابق بـ”الانتظار حتى تتكشف مواقف ترمب حول ملفات ساخنة في المنطقة، مثل سوريا والعراق والجمهورية الإسلامية”، حسب تعبيره.

وفي 11 من ديسمبر كانون الأول الجاري، قال وزير الدفاع الإيراني اللواء حسين دهقان :”إن المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مياه الخليج أو بحر العرب “أمر وارد جداً”.

فيما هدد مساعد قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري، برد قوي لمن يريد إغراق زوارق الحرس الثوري الإيراني في الخليج.

جاء ذلك رداً على تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي انتقد في حملته الانتخابية مواقف الرئيس باراك أوباما من استفزاز زوارق الحرس الثوري للبحرية الأمريكية، وقال إنه سيصدر أوامر إطلاق النار عليها.

وتجددت خلال الفترة الماضية من هذا العام سلسلة حوادث مماثلة اقتربت فيها سفن إيرانية من قطع بحرية تابعة للقوات الأمريكية في الخليج، منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.