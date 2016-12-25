حرب نووية بين باكستان وإسرائيل على تويتر بسبب خبر كاذب

المصدر: متابعات- إرم نيوز

اندلعت حرب نووية على تويتر بين إسرائيل وباكستان أمس، إثر خبر كاذب تحدث عن تهديد الأولى بتنفيذ ضربة نووية ضد الأخيرة في حال عزمت على إرسال قوات عسكرية إلى سوريا.

فبعد انتشار خبر بمواقع محلية باكستانية يزعم تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بشن ضربة نووية ضد باكستان في حال أرسلت قوات عسكرية إلى سوريا، قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجا محمد آصف مغردا “باكستان دولة نووية أيضًا”، في إشارة لامتلاك بلاده مقدرة الرد بالمثل على أي ضربة نووية من قبل إسرائيل، بحسب ما أوردته سكاي نيوز عربية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، على تويتر إن الخبر الذي نشره موقع “إيه دبلي ودي” مفبرك بالكامل، ولم يصدر رد باكستاني على النفي الإسرائيلي للخبر.