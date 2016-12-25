زلزال مدمر يضرب جنوب تشيلي

المصدر: سانتياغو - إرم نيوز

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة جنوب تشيلي الأحد مما دفع الآلاف إلى إخلاء مناطق ساحلية ولم ترد تقارير عن وفيات أو أضرار كبيرة في المنطقة التي تشتهر بالسياحة ومزارع سمك السلمون.

ورفع المكتب الوطني للطوارئ أمر الإجلاء والتحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد ثلاث ساعات من زلزال عيد الميلاد وأبلغ قرابة خمسة آلاف شخص كانوا قد أخلوا المنطقة أن بإمكانهم العودة إلى منازلهم.

وأضاف أن جسراً بالمنطقة سيتعذر استخدامه لأن السلطات تعمل على إعادة الكهرباء إلى 21 ألف منزل.

وكان المسؤولون أصدروا تحذيرا من تسونامي في المناطق التي تقع في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال على بعد 39 كيلومترا فقط جنوب غربي مدينة بويرتو كيون قبالة الساحل.

وقالت البحرية في تشيلي:” إن ثمانية موانئ في المنطقة معظمها صغيرة أغلقت”.

وقال شهود :”إن سكانا في الأرجنتين الواقعة في الجهة الأخرى من سلسلة جبال الإنديز شعروا بالزلزال لكن الأضرار المادية في المناطق القريبة من مركز الزلزال كانت محدودة”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:” إن الزلزال وقع على عمق نحو 34.6 كيلومتر”.

وقال ألاميرو فيرا صاحب فندق كاباناس ببلدة كويون في جنوب تشيلي “كانت هزة كبيرة لكن ..لم تسقط منازل، كان الأمر مخيفا تماما وسقطت بعض الأشياء في الداخل.”

وقال شاهد :”إن بعض الطرق وجسرا واحدا على الأقل تضررت في كويون الواقعة على جزيرة تشيلاوي وهي مقصد شهير للسياح في منطقة لوس لاجوس في تشيلي”.

وتعرضت تشيلي إلى زلازل عنيفة من بينها زلزال بقوة 8.8 درجة في 2010 قبالة ساحل جنوب وسط البلاد أعقبته موجات مد عاتية دمرت بلدات ساحلية.

ويقول خبراء الزلازل إن البنى التحية في تشيلي وتصميم المباني فيها بمعايير مضادة للزلازل مكنها من تجنب أضرار كبيرة.

وتعد تشيلي من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل.