بعد تمرير قرار أممي بإدانة الاستيطان.. نتنياهو يستدعي السفير الأمريكي

المصدر: القدس المحتلة – إرم نيوز

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، السفير الأمريكي لدى تل أبيب دان شابيروا، لعقد “اجتماع توضيحي” بشأن امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، طالب بوقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن “نتنياهو استدعى السفير شابيروا لاجتماع توضيحي، على خلفية امتناع بلاده عن استخدام (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن حول الاستيطان”.

وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفراء الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي، لحضور “اجتماع توضيحي”، بحسب الإذاعة العامة.

وكان مجلس الأمن أصدر الجمعة الماضية، قرارًا يطالب فيه بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصوت لصالح القرار 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.