إيران تمنع المسيحيين من الدعوة علنًا لاحتفالات عيد الميلاد

المصدر: طهران- إرم نيوز

منعت السلطات الإيرانية في طهران، المسيحيين، من الدعوة والترويج علنًا لإقامة احتفالات بمناسبة عيد الميلاد.

وقال المدير العام للتراث الثقافي في وزارة الثقافة الإيرانية في طهران، رجب علي خسرو آبادي: “قررنا منع الطائفة المسيحية من دعوة باقي المسيحيين بشأن القدوم إلى طهران لإقامة احتفالات عيد الميلاد”.

وأضاف آبادي، أن “القانون الإيراني يضمن لكل الأقليات الدينية إقامة أعيادهم وفق معتقداتهم مع الحفاظ على النظام العام، واحترام باقي المجتمعات الأخرى”، بحسب وكالة أنباء “مهر”.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أنه “شاهد خلال اليومين الماضيين، دعوة للمسيحيين من قبل بعض شركات السياحة، للمشاركة في احتفال كبير تنظمه الأقلية المسيحية في طهران، تقدم فيه مشروبات كحولية محظورة”.

وتعد الأرمينية أكبر الطوائف المسيحية في إيران، إذ يبلغ عدد الأرمن في البلاد ما بين 130 ألفًا و150 ألفًا، موزعين على نحو متفاوت جغرافيًا على 3 “أبرشيات” هي: أصفهان وأذربيجان وطهران، التي تضم نحو 80 ألفًا من الأرمن الأرثوذكس الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من المسيحيين في طهران.

وللأرمن عضوان في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.