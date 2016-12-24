محطة تلفزيونية تجمع مليون دولار لصالح السوريين

المصدر: جوهانسبرغ - إرم نيوز

جمعت محطة تلفزيونية خاصة في جنوب أفريقيا، تبرعات مالية بلغت قيمتها مليون دولار، لصالح المنكوبين في سوريا، ضمن حملة تبرعات نظمتها مؤسسة أهلية.

وقال يوسف أبرامجي المتحدث باسم منظمة “أوبريشن إس إيه – OperationSA”، اليوم السبت، إن مواطنين شاركوا بحملة تبرعات أطلقتها محطة آي تي في (ITV)”.

وأوضح أبرامجي أن حملة التبرعات تم تنظيمها لصالح السوريين، وذلك عبر اتصالات الجمهور هاتفيًا ببرنامج تم إعداده لهذا الغرض.

وتابع: “المتصلون بالقناة، تبرعوا بمبلغ وصلت قيمته مليون دولار، لصالح السوريين، في إطار حملة جمع التبرعات”.

وأكد أنهم سيرسلون مساعدات إغاثية إلى سوريا، من المبلغ المذكور، عن طريق المنظمات الإنسانية في جنوب أفريقيا.

ولفت أبرامجي إلى أنه أسس منظمته “أوبريشن إس إيه”، مع 3 من أصدقائه قبل نحو أسبوع واحد فقط.