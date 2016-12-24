حفيدة ملكة بريطانيا تجهض طفلها

المصدر: لندن - إرم نيوز

أعلنت صحف بريطانية، اليوم السبت، أن زارا تندال حفيدة الملكة إليزابيث الثانية خسرت طفلها في حالة إجهاض.

ونقلت الصحف عن متحدثة باسم الأسرة المالكة قولها :”بكل أسف خسرت زارا وزوجها مايك تندال طفلهما اليوم في هذا الوقت العصيب نطلب من الجميع احترام خصوصيتهما.”

ولم تفصح المتحدثة عن الظروف التي أدت إلى إجهاض زارا لكن الصحف أشارت إلى أنها ليست بخطر فيما امتنع قصر بكنجهام مقر العائلة المالكة عن التعليق.

وكانت زارا قد تزوجت من مايك عام 2011 ولهما ابنة تدعى ميا يبلغ عمرها الآن حوالي 3 سنوات، وكان من المتوقع أن يولد في الربيع المقبل ليكون سادس ابن حفيد للملكة وزوجها.