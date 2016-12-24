ترامب يشيد بانتقادات بوتين الأخيرة لكلينتون

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بانتقادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنافسته الخاسرة هيلاري كلينتون.

وأيد ترامب بحسابه في موقع “تويتر” تقديرات بوتين التي يرى فيها أن كلينتون وحزبها لم يتقبلوا الهزيمة الانتخابية في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي “بكرامة”، ووصف ذلك ليلة أمس بأنه “حقيقة دامغة”.

ونشر الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب قبل عدة ساعات خطاباً لبوتين وجهه إليه وصفه فيه بأنه “شخص لطيف للغاية”.

وأعرب الرئيس الروسي في هذا الخطاب عن أمله في “تعامل بناء وعملي ” بين الطرفين عقب تولي ترامب مهام منصبه في العشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأضاف ترامب معلقا على رسالة بوتين إليه: “إن أفكاره صحيحة” .