أمريكا ترفع الحظر عن تصدير السلع الخدمية إلى إيران

المصدر: طهران - إرم نيوز

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، الحظر عن تصدير السلع والمواد الخدمية الطبية والزراعية إلى إيران، حسب ما أفاد بيان للوزارة نشر على موقعها الرسمي.

وقالت الوزارة إن “رفع حظر تصدير السلع الخدمية عن إيران شمل الآلات الزراعية، وخدمات التدريب ذات الصلة بقطع الغيار، والبرمجيات، والمعدات الطبية”.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن “المكتب العام لمكافحة ومراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أجرت تعديلًا جديدًا يوم الجمعة على قانون رفع الحظر عن تصدير السلع والمواد الخدمية إلى إيران”، مضيفة أنه “سيتم تنفيذ هذا التعديل من حين نشره”.

وقال تقرير نشر في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن أغلب الصادرات الأمريكية إلى إيران هي من السلع الزراعية والطبية، فيما تصدر إيران منتجاتها التقليدية إلى أمريكا وهي “السجاد والفستق”.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز يعد من الأشهر الأكبر حجمًا للصادرات الأمريكية إلى إيران حيث بلغ 25.9 مليون دولار.

ولا تزال الولايات المتحدة تبقي على بعض العقوبات ضد طهران على الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في يوليو/ تموز من العام الماضي.