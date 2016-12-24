في انتظار موافقة الدوما.. أنقرة تقرُّ رسميًا اتفاق “السيل التركي”

المصدر: أنقرة – إرم نيوز

نشرت الجريدة الرسمية التركية السبت، قرارًا يقضي بالموافقة على الاتفاق المبرم بين حكومتي أنقرة وموسكو لإنشاء مشروع “السيل التركي”، لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

وينص القرار على إنشاء خطّين من أنابيب الغاز الطبيعي ضمن اتفاق مشروع “السيل التركي”، الذي يتناسق مع مبدأ التعاون القائم على المصلحة التجارية والاقتصادية المشتركة والعادلة بين روسيا وتركيا.

ووقعت الحكومة التركية ونظيرتها الروسية، في 10 تشرين أول/أكتوبر الماضي، على اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي “السيل التركي”، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، في مراسم أقيمت بإسطنبول بحضور زعيمي البلدين، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أقرت الحكومة الروسية مشروع قرار بشأن الموافقة على اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي “السيل التركي”، ومن المنتظر أن يُجري “مجلس الدوما” تصويتًا على الاتفاق في كانون الثاني/يناير المقبل.

ويتضمن الاتفاق إنشاء خطي أنابيب، يتسعان لـ 15.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، الأول سيكون مخصصًا لتركيا والثاني سيتم نقل الغاز الطبيعي الروسي عبره إلى أوروبا، في حال تم الحصول على ضمانات في هذا الخصوص.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى عن مشروع السيل التركي في كانون أول/ ديسمبر 2014.