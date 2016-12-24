  روسيا تنشر صواريخ “إسكندر” لمواجهة صواريخ “توماهوك” الأمريكية بمحاذاة حدودها

المصدر: موسكو – إرم نيوز

تسعى القوات الروسية لإبطال مفعول صواريخ “توماهوك” الأمريكية، من خلال بذل جهود كبيرة لتزويد جيشها بصواريخ “إسكندر”، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء السبت.

وعلل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بطريقة غير مباشرة سبب تسليح القوات الروسية بهذه الصواريخ، معلنا خلال اجتماع أركان وزارة الدفاع في موسكو نهاية الأسبوع الماضي، بأن القوات المسلحة الروسية قامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإبطال مفعول صواريخ “توماهوك” حسب توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح وزير الدفاع الروسي بأن “حلف شمال الأطلسي قد ينشر 200 صاروخ من هذا الطراز بمحاذاة حدود روسيا في أوروبا”.

ولم يوضح الوزير كيف احتاطت القوات الروسية لاحتمال انطلاق هذه الصواريخ نحو روسيا، لكن خبراء عسكريين يعتقدون بأن مهمة صواريخ “إسكندر”، تتمثل في درء خطر إطلاق صواريخ “توماهوك” بضرب مرابضها في بولندا ورومانيا عند الضرورة.

وصواريخ إسكندر هي صاروخ باليستية قصيرة المدى، تعد خليفة لصواريخ أوكا (SS-23 العنكبوت)، التي تم القضاء عليها بموجب معاهدة (INF).

أطلقت صواريخ إسكندر للمرة الأولى في عام 1996، وعين في البداية من قبل حلف شمال الأطلسي باسم (SS-X-26). وهو يعتبر الصاروخ الأكثر تقدما من نوعه.

اعتمد نظام صواريخ اسكندر-إم رسميا من قبل الجيش الروسي في عام 2006. وفي الوقت الراهن يعمل فقط مع الجيش الروسي حوالي 20 منها. والبديل المخصص للتصدير، يعرف باسم اسكندر-إي.

أما التوماهوك فهو صاروخ جوال أمريكي إستراتيجي وتكتيكي ذو المدى البعيد لإصابة أهداف برية وبحرية، وتم استخدامه في معظم حروب ومواجهات الولايات المتحدة العسكرية أخيرا.