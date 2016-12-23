أول تعليق للحكومة الإسرائيلية بعد إقرار مجلس الأمن قرارًا بوقف الاستيطان

المصدر: القدس - إرم نيوز

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تخلت عن إسرائيل بامتناعها عن التصويت عندما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف شتاينتز المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتلفزيون القناة الثانية “هذا ليس قرارا ضد المستوطنات .. إنه قرار ضد إسرائيل.. ضد الشعب اليهودي والدولة اليهودية، والولايات المتحدة تخلت الليلة عن صديقها الوحيد في الشرق الأوسط”.

وفي السياق، ندد رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان والسناتور جون مكين وكلاهما من الجمهوريين، بقرار إدارة الرئيس باراك أوباما الامتناع على التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وقال ريان في بيان، إن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت “مشين بالقطع وضربة للسلام”، بينما قال مكين إن الخطوة تجعل الولايات المتحدة متواطئة في هذا الهجوم “الفظيع” على إسرائيل.