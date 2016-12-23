مسؤول إسرائيلي كبير يتهم أوباما وكيري بالوقوف وراء “مشروع قرار الاستيطان‎”

المصدر: القدس المحتلة- إرم نيوز

اتهم مسؤول إسرائيلي “كبير” اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، بالوقوف وراء مشروع القرار المناهض للاستيطان بمجلس الأمن، بحسب صحيفة عبرية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن المسؤول (لم تذكر اسمه) وصف هذه الخطوة (الأمريكية) بأنها “مخجلة”. وأضاف، وفق الصحيفة، أن “الإدارة الأمريكية حضرت بشكل سري مع الفلسطينيين لتمرير مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة”.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بـ”الكبير”، أنه تم التحضير لمشروع القرار “من وراء ظهر إسرائيل“، على حد تعبيره.

وقال المسؤول الذي تحدث قبل أن يوافق مجلس الأمن على مشروع القرار (مساء اليوم) “سيكون هذا المشروع داعمًا للإرهاب والمقاطعة ضد إسرائيل”.

​واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة مشروعًا رافضًا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان، في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

وعقب التصويت لصالح القرار، علّقت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “سامنثا باور”، بالقول إن “تجميد الاستيطان يخلق أجواء من الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل”.

وكان من المقرر التصويت على القرار أمس الخميس، لكن تم تأجيله، بعد أن أرجأت مصر – العضو العربي في مجلس الأمن الدولي – التصويت عليه قبل ساعات من موعد تقديمه في المجلس.

غير أن كلا من نيوزيلاندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تبنّت المشروع، وطالبت المندوب الإسباني (رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن)، عقد الجلسة اليوم، وهو ما تم بالفعل.