أمريكا تحقق في تسلل إلكتروني مرتبط بالجيش الصيني

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

قالت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن مكتب التحقيقات الاتحادي، يحقق في كيفية وصول متسللين إلى أجهزة كمبيوتر في المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لبضع سنوات بدءا من 2010 في اختراق يعتقد مسؤولون كبار بالهيئة أنه كان برعاية الجيش الصيني.

والاختراق الأمني الذي تمكن فيه متسللون من الوصول إلى عشرات من أجهزة الكمبيوتر من بينها جهاز الكمبيوتر الخاص برئيسة المؤسسة السابقة شيلا بير هو أيضا هدف لتحقيق تجريه لجنة بالكونغرس الأمريكي.

والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع هي إحدى ثلاث وكالات اتحادية تنظم عمل البنوك التجارية في الولايات المتحدة، وتشرف على خطط سرية لكيفية تعامل البنوك الكبرى مع حالات الإفلاس ويتاح لها الوصول إلى سجلات الودائع لملايين من الأفراد الأمريكيين.

وامتنعت متحدثة باسم المؤسسة عن التعقيب على التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي أو الرعاية المشتبه بها للجيش الصيني لعمليات التسلل الإلكتروني، لكنها قالت إن المؤسسة اتخذت “خطوات فورية” لاستئصال المتسللين عندما أصبحت على علم بالاختراق الأمني.