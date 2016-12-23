بوتين: مضطرون للرد على تهديدات واشنطن النووية‎

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده مضطرة للرد على التهديدات التي تشكّلها الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأسلحة النووية ولكنها تراعي الاتفاقيات الدولية التي تُعدّ طرفًا فيها.

جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي السنوي في العاصمة الروسية موسكو، في معرض تقييمه لاقتصاد البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية إلى جانب القضايا الدولية الراهنة.

وجاء تصريح الرئيس الروسي بعد رد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على سؤال بشأن تغريدة عن الأسلحة النووية كتبها أمس الخميس على حسابه في موقع “تويتر”، حيث قال “فليكن هناك سباق تسلح”مضيفا “سنتفوق عليهم في كل شيء وسنغلبهم جميعا”.

وأوضح بوتين: “إن روسيا مضطرة للرد على التهديدات التي تُشكّلها الولايات المتحدة في مجال الأسلحة النووية لكننا نراعي الاتفاقيات الدولية التي نعدّ طرفًا فيها، وبالطبع لانعتزم إنفاق كافة مواردنا لأجل سباق التسلّح”.

وأشار بوتين إلى وجود تصريحات أمريكية تقول إن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم اليوم، مضيفًا: “نحن نقول فقط إننا أقوى من أي مصدر تهديد في العالم”.

وفيما يتعلق بادعاءات تأثير روسيا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال بوتين: “ينبغي على الجانب الخاسر أن يبحث عن المذنب داخل البلاد وليس خارجها”.

واعتبر الرئيس الروسي أن الديمقراطيين الأمريكيين يحاولون إلقاء اللوم على الآخرين بسبب فشلهم، معربًا عن رغبة بلاده في التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.