إيران تسقط طائرة دون طيار لأسباب أمنية‎

المصدر: طهران- إرم نيوز

أسقط سلاح الجو الإيراني طائرة دون طيار وسط طهران، اليوم الجمعة، فيما كانت تقترب من مقرَّي الرئيس والمرشد الأعلى، لكن تبين فيما بعد أن الطائرة كانت تخص طاقم فيلم وثائقي يصور لقطات من الجو.

وقال سكان في وسط طهران على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا دوي إطلاق نار وانفجار.

ونقلت وكالة ايلنا للأنباء عن مصدر لم تسمه، أن الطائرة أسقطت حين “اقتربت من منطقة محظورة” قرب مكتب المرشد الأعلى.

وذكر المصدر فيما بعد أن الطائرة تخص فريقا ينتج فيلما وثائقيا، وحصل على تصريح بالتصوير، لكنه “بدأ -دون قصد- توجيه الطائرة صوب منطقة محظورة”.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، عن محسن حميداني، نائب حاكم طهران لشؤون الأمن، قوله إن طاقم التلفزيون الرسمي كان يصور صلاة الجمعة ولم يكن لديه علم “بحظر الطيران في المجال الجوي”.

ويخضع شارع باستور وسط طهران لإجراءات أمنية مشددة حيث تقع منشآت حكومية رئيسة.

وفي أغسطس/ آب، قال قائد قوات الدفاع الجوي في طهران، إن المجال الجوي للعاصمة تحت السيطرة الكاملة، و”لا يمكن لأي طائرة أن تدخله دون إذن”.