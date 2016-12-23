شاهد.. فيديو جديد يظهر اللحظات الأولى لهجوم الشاحنة في برلين

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مثبتة على سيارة، لحظة اجتياح شاحنة لإحدى أسواق عيد الميلاد في برلين، الاثنين الماضي، في هجوم أودى بحياة 12 شخصًا.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، المهاجم وهو يقود الشاحنة بسرعة تتراوح بين 60 إلى 70 كيلومترًا بالساعة في شارع “هاردنبيرغ شتراسه” قبل أن ينعطف بها ويبدأ بصدم الزوار والأكشاك في سوق بميدان “برايتشايدبلاتز”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيديو الجديد أوضح بعض التفاصيل التي كانت غامضة سابقًا، مثل سرعة الشاحنة، وكيف بدأت بالانحراف عن الشارع ودهس الناس ومصابيحها الأمامية مضاءة، على عكس ما أشيع في البداية بأن الزوار لم يشعروا بالشاحنة لأن مصابيحها الأمامية كانت مطفأة.

ونقلت “بيلد” عن شاهد العيان الذي صور الفيديو، قوله إنه “بعد ثوان فقط من دخول الشاحنة إلى سوق عيد الميلاد ركض الناس وهم يصرخون نحونا”.

ولا يظهر الفيديو الشاحنة وهي تصدم الناس، لكنه يظهر أين توقفت على الشارع من الناحية الثانية.

وأضاف الشاهد، أنه “قام مباشرة بالالتفاف عندما شاهد الشاحنة متوقفة، وأنه كان واضحًا بالنسبة له أن شيئًا مريعًا حدث، وأنه أعتقد بأن أناس يحملون مسدسات رشاشة سيقفزون منها”.

وفي سياق متصل، عرضت محطة تلفزيونية في برلين، أمس الخميس، صورًا التقطتها كاميرات مراقبة لأنيس العامري مرتكب الهجوم.

ونشرت محطة تلفزيون برلين براندنبورج، صورًا للعامري أمام مركز إسلامي بالمدينة، صبيحة الثلاثاء الماضي، أي بعد حوالي ثمان ساعات من ارتكابه الهجوم.

وقالت القناة إن “هناك صورًا أخرى تبين العامري في ذات المكان يومي 14 و15 من الشهر الجاري”.

ولم تعلق شرطة برلين حتى الآن على هذه الصور وأحالتها إلى سلطات الادعاء العام في كارلسروه، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).