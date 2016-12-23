الشرطة الأسترالية تطيح بخلية خططت لهجمات في عيد الميلاد

المصدر: وكالات - إرم نيوز

اعتقلت الشرطة الأسترالية سبعة أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في مدينة ملبورن جنوب البلاد في يوم عيد الميلاد (الكريسماس).

وداهم نحو 400 فرد من الشرطة عدة منازل شمال ملبورن مساء الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، إن “الشرطة وأجهزة الأمن أحبطت مخططًا إرهابيًا كبيرًا للغاية كان من المزمع تنفيذه في موسم عيد الميلاد في ملبورن”.

من جانبه، أوضح مفوض الشرطة جراهام أشتون للصحفيين في ملبورن، أن “المعتقلين كانوا يخططون لشن هجوم على محطة قطارات فلندرز ستريت الشهيرة، وساحة فيديريشن سكوير السياحية، وكاتدرائية سانت بول”.

وأضاف أشتون أن “هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة وأسلحة أخرى في الهجوم”، مضيفًا أنه “كان من شأن ذلك الهجوم أن يتسبب في قتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتم إطلاق سراح اثنين من الأشخاص المعتقلين بعد ذلك.