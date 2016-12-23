كردستان العراق يصف مشاركة ممثل خامنئي بمؤتمر على أراضيه بـ”التدخل السافر”

المصدر: بغداد - إرم نيوز

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان شمال العراق، مشاركة ممثل المرشد الإيراني على خامنئي في مؤتمر ديني عقد الأربعاء الماضي في مدينة السليمانية التي تعد معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حليف طهران.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، إن “عقد مؤتمر تحت شعار الشافعي يأتي في وقت تمر به المنطقة بوضع مليء بالمشاكل المذهبية والدينية، وعقب ساعات قليلة من تفجير إرهابي استهدف مقرًا لحزب إيراني معارض في قضاء كوية بأربيل”.

وشدد البيان على أن “المؤتمر الديني الذي عقد في السليمانية بمشاركة ممثل خامنئي ومسؤولين آخرين من ذلك البلد، تم دون علم الوزارة، وهي غير مسؤولة عنه لا من قريب ولا من بعيد”.

واعتبر مشاركة تلك الشخصيات في المؤتمر “تدخلًا سافرًا في الشؤون الدينية، واستفزازًا لوزارة الأوقاف وعلماء الدين والمواطنين في إقليم كردستان”.