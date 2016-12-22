ترامب: نووي أمريكا سيعيد العالم إلى صوابه

المصدر: وكالات – إرم نيوز

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى تعزيز قدرات التسلح النووي في بلده إلى أن “يعود العالم إلى صوابه” في مؤشر على احتمال تأييده لجهود مكلفة لتحديث الترسانة النووية الأمريكية العتيقة.

ولم يتضح السبب الذي دفع ترامب لإصدار التعليق. غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إنه ينبغي لروسيا “تعزيز الإمكانات العسكرية للقوة النووية الإستراتيجية”.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “ينبغي للولايات المتحدة أن تعزز وتوسع على نطاق كبير قدراتها النووية حتى يحين الوقت الذي يعود فيه العالم إلى صوابه فيما يتعلق بالأسلحة النووية”.

ويقضي ترامب أجازة عيد الميلاد في منتجعه بولاية فلوريدا. ولم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن تصريحاته.

وعندما سئل عن تغريدة ترامب قال جيسون ميلر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، إن الأخير كان “يشير إلى التهديد الناجم عن الانتشار النووي والحاجة الملحة لمنعه خاصة بين المنظمات الإرهابية والأنظمة غير المستقرة والمارقة”.

وأضاف أن ترامب “أكد على ضرورة تحسين وتحديث قدراتنا للردع كطريقة حيوية للسعي إلى السلام من خلال القوة”.

وخلال الأعوام العشرة المقبلة، من المتوقع أن تصل الغواصات التي تطلق الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ التي تطلق من الأرض -وهي الأعمدة الثلاثة للقوة النووية الأمريكية- إلى نهاية عمرها الافتراضي.

وتشير تقديرات مستقلة إلى أن صيانة وتحديث الترسانة قد تتكلف نحو تريليون دولار على مدى 30 عامًا، بحسب “رويترز”.

وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بتعزيز قدرات الجيش الأمريكي، لكنه وعد أيضًا بخفض الضرائب، وكبح الإنفاق الحكومي. وقال إنه يريد تحسين العلاقات مع روسيا.