هذه هي الصواريخ التي استعرضتها كوريا الشمالية، واحداً تلو الآخر

أجرت كوريا الشمالية عرضاً عسكرياً باهراً يوم السبت الماضي ضمن احتفال النظام بأهم يوم في السنة: “يوم الشمس”، وهي المناسبة السنوية لمؤسس كوريا الشمالية كيم إل سونغ.

وبدت رغبة كيم جونغ اون، حفيد المؤسس والقائد الحالي لكوريا الشمالية، واضحة جداً بأنه يريد امتلاك رؤوس نووية يستطيع إيصالها للولايات المتحدة، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

وفي خطابه بهذه المناسبة السنوية، قال كيم إن كوريا الشمالية تدخل الآن “المرحلة النهائية” في الاستعداد لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى قلب الأراضي الأمريكية.

وتوقع خبراء عرضاً كبيراً يوم السبت، إلا أنهم فوجئوا بمدى الصواريخ الجديدة كما كان واضحاً في العرض العسكري، والأعداد الكثيرة منها، بحسب الصحيفة.

ونقلت “واشنطن بوست” عن جيفري لويس، رئيس برنامج شرق آسيا في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم انتشار الأسلحة النووية في كاليفورنيا، والذي يصف نفسه “بخبير مراقبة الأسلحة” ملاحظاته حول الصواريخ التي ظهرت في عرض يوم السبت، وتالياً تفاصيل تلك الملاحظات:

هل كانت تلك صواريخ بالستية عابرة للقارات؟

يقول لويس: “إذا بدأنا من نهاية العرض العسكري، فإن آخر ما دخل ساحة العرض كان مجموعتان من حاملات الصواريخ الضخمة عبر ميدان كيم إل سونغ. هذه الشاحنات التي تحمل الصواريخ وليست الصواريخ بذاتها، ويمكن لأي شخص أن يتكهن ما الذي يوجد داخلها. قد تكون صواريخ بالستية عابرة للقارات مصممة للوصول إلى الولايات المتحدة، أو أنها كانت فارغة فحسب. لكن إن لم تكن الصواريخ العابرة للقارات نفسها، فهي على الأقل وسيلة إطلاقها”.

وأضاف “كانت واحدة من هاتين المجموعتين فيما يبدو بالحجم المناسب لصاروخ كي ان-08، وهو صاروخ ثلاثي المراحل تسميه كوريا الشمالية هواسونغ-13. وبمجال نظري يصل إلى 7500 ميل، فإن هذا الصاروخ قادر على الوصول لأي مكان داخل الولايات المتحدة من كوريا الشمالية”.

وأوضح “رد الفعل الطبيعي: ما هذا بحق الجحيم؟ قد تكون هناك صواريخ كي ان-08 بداخلها، قد يكون صاروخاً جديداً، أو لا شيء. انه لغز”.

North Korea showed off a lot of new missile-related hardware during the parade. This is going to take a while to process. But some thoughts.

— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) 15 April 2017