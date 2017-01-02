إرم نيوز يتصدر المواقع الإخبارية العربية بسلطنة عمان

المصدر: إرم نيوز

تصدر موقع إرم نيوز المواقع الإخبارية العربية على مستوى سلطنة عمان في الشهر الأخير من عام 2016، وفقا للتصنيف الشهري الصادر عن شركة “ايفيكتيف ميجر” الأكثر مصداقية في قياس أعداد زوار المواقع الإلكترونية.

وتصفح الزائرون من سلطنة عمان خلال شهر ديسمبر الماضي أكثر من نصف مليون صفحة (511 ألفا) من صفحات موقع إرم نيوز الذي تفوّق بذلك على جميع المواقع العربية، يليه مباشرة موقع قناة العربية “العربية نت” بـ496 ألف صفحة.

وحل في المركز الثالث موقع “أخبار 24” السعودي بـ 217 ألف صفحة، وموقع صحيفة البيان الإماراتية في المركز الرابع بـ 198 ألف صفحة.

وعلى مستوى عدد الزوار حل موقع إرم نيوز في المركز الـ 10 على مستوى الخليج العربي، وفي المركز الـ 11 على مستوى السعودية، والتاسع على مستوى الإمارات.

وعلى مستوى مصر أكبر دولة من حيث تعداد السكان، حل موقع إرم نيوز في المركز الـ8 متفوقا في عدد الصفحات إذ تبوأ وفقا لبياناتها المركز السادس.

وتشكل هذه الأرقام دفعة معنوية كبيرة لهيئة التحرير والعاملين بموقع إرم نيوز، نحو مزيد من الجهد لمواكبة هذا الاهتمام اللافت من المتصفحين الخليجيين والعرب.