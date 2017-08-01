اندلاع اشتباكات شمال عدن وسط انتشار أمني كثيف

تشهد المنطقة الشمالية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن انتشاراً أمنياً مكثفاً من قوات الحزام الأمني ، بالوقت الذي تسمع فيه أصوات اشتباكات في حي الشيخ عثمان شمال المدينة .

وقالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” إن قوات من الحزام الأمني انتشرت على طول الطريق الرابط بين مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد شمال عدن في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، فيما تسمع أصوات اندلاع اشتباكات في محيط مركز الشرطة .

يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه قوات الأمن عصر الثلاثاء حملة أمنية وداهمت سوقاً مستحدثاً لبيع السلاح في حي الشيخ عثمان واعتقلت عددا من الباعة واحتجزتهم فيما صادرت بعض الأسلحة التي تباع في السوق السوداء .

ولم تتوفر معلومات وافية عن الاشتباكات التي ما زالت جارية في محيط مركز شرطة الشيخ عثمان شمال عدن، فيما تتوارد أنباء عن حملة أمنية ليلية لملاحقة بعض تجار السلاح المنتشرين بكثرة في الأطراف الشمالية لعدن .