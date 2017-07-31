عيدروس الزبيدي: المجلس الانتقالي يستعد لخوض الاستحقاقات السياسية القادمة

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الإثنين، إن المجلس يعكف على استكمال الهيكل التنظيمي لهيئاته لخوض غمار الاستحقاقات السياسية القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اللواء الزبيدي بممثلي قطاع الشباب في المحافظات الجنوبية الثمانية، لنقاش سبل توحيد جهود الشباب الداعمة والمتكاملة مع جهود المجلس وتعزيزها.

وفي مستهل اللقاء رحب اللواء الزبيدي بشباب الجنوب القادمين من مختلف المحافظات الجنوبية محيياً فيهم الروح الوطنية الوثابة وحرصهم على إنجاح عمل المجلس الانتقالي المفوض شعبياً لتمثيل وإدارة الجنوب والدفاع عن قضيته حتى الوصول بها إلى بر الأمان.

كما قدم اللواء الزبيدي فكرة عن ما أنجزه المجلس منذ تأسيسه حتى الآن، مؤكداً أن المجلس بات محل اهتمام إقليمي ودولي كما بات قوة سياسية وعسكرية يستحيل تجاوزها على أرض الواقع، وفق ما نقلت صحيفة “عدن الغد” اليمنية.

وأوضح اللواء الزبيدي أن جهود المجلس مكرسة حالياً باتجاه ترتيب هيكله التنظيمي وتأسيس فروعه في المحافظات، معتبراً أن استكمال الهيكل التنظيمي وإعداد المجلس لخوض غمار الاستحقاقات السياسية القادمة هو محور عمل هيئة الرئاسة في الوقت الحالي، مؤكداً أن الشباب سيحظون بنصيب الأسد من التمثيل في هيئات المجلس المختلفة.

وأشاد رئيس هيئة رئاسة المجلس “بدور الشباب المحوري في الثورة والمقاومة وما قدمه من تضحيات جسام، مضيفاً أن الجنوب يعول اليوم على شبابه باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل”.

وقال “إن لدى المجلس الانتقالي الجنوبي رؤية استراتيجية لتمكين الشباب من إدارة المرحلة عبر تأهيلهم وتدريبهم وصقل قدراتهم المختلفة كلاً في مجاله”، معبرا عن “ثقته بالشباب في تحمل المهام والمسؤوليات للعبور بالجنوب وثورته إلى بر الأمان”

واستمع رئيس المجلس إلى ملاحظات واستفسارات ممثلي قطاع الشباب المشاركين في اللقاء حول طبيعة الدور الذي سيناط بهم ونسبة تمثيلهم ومعايير نسب التمثيل لكل محافظة، والتي أوضح بأنها ستكون طبقاً لمعياري المساحة وعدد السكان.

واختتم اللقاء بجلسة مشاورات لشباب المحافظات لاختيار ممثليهم في اللجنة التنسيقية البالغ عدد أعضائها 10 أعضاء، موزعين على عضوين لكل من محافظتي عدن وحضرموت وعضو واحد لكل محافظة من المحافظات الجنوبية الأخرى.