فيديو صادم.. إعدام مغتصب وقاتل الطفلة رنا في صنعاء أمام حشود غفيرة

نفذت السلطات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن ،اليوم الاثنين، حكم الإعدام بطريقة وحشية، بمغتصب وقاتل الطفلة رنا المطري، وسط جموع غفيرة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء .

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ،”فيديو” يظهر لحظة تنفيذ الإعدام بطريقة غريبة وسط هتافات الحضور.

وكانت جريمة اغتصاب وقتل رنا، وهي لم تتجاوز الـ3 من عمرها، أحدثت صدمة في اليمن وتحولت إلى قضية رأي عام.

وتم القبض على الجاني وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا ،بعد أن قتل الطفلة رنا واغتصبها في صنعاء ،قبل يوم واحد من عيد الفطر، حيث اعترف بالجريمة وشرح تفاصيل ارتكابها.