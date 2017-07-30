انفجار عنيف يهزّ مدينة سكنية في عدن

هزَّ انفجار عنيف، مساء اليوم الأحد، مدينة “إنماء” السكنية في عدن جنوب اليمن، مخلفاً وراءه عدداً من الجرحى.

وتضاربت المعلومات الأولية حول سبب الانفجار، حيث قالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز” إن الانفجار “كان بسبب مخلفات الحرب التي شهدتها مدينة عدن في مقاومتها لاجتياح ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، صيف العام 2015”.

فيما أفادت مصادر أخرى أن الانفجار “كان بسبب عبوة ناسفة زُرعت في وقت سابق، لاستهداف طاقم عسكري، حيث انفجرت عقب مرور طاقم عسكري من ذات الموقع”.

وأشار شهود عيان إلى أن “الانفجار الذي سُمع دويّه على بعد أمتار بعيدة من موقع الحادث، أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من المواطنين، الذين كانوا يتواجدون حينها في محيط موقع الانفجار”.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعقيب أو توضيح من قبل إدارة أمن عدن، يُفيدان بملابسات الانفجار أو دوافعه.

و”إنماء” هي مدينة سكنية تعج بآلاف المواطنين، وكانت إحدى المناطق التي نزح إليها أبناء المديريات الأخرى، إبان اجتياح ميليشيات الحوثي وصالح لمدينة عدن، صيف العام 2015.