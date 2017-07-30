فيديو صادم.. بهذه الطريقة المتوحشة تسببوا في قتل معمر باليمن بعد ظهور قرن في رأسه

تسببت عملية وحشية في قتل أحد أكبر المعمرين باليمن، والبالغ من العمر 140 عاماً -وفقا لتقارير محلية-، بعدما أقدم أقاربه على محاولة علاجه بطريقة بدائية متخلفة تسببت في النهاية بوفاته.

ووفقا لتقارير محلية فإن الواقعة جرت الخميس الماضي في منطقة “الجوف” شمال شرق اليمن.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو يظهر محاولة شخصين قطع قرن ظهر في رأس الرجل المسن الذي قال موقع “المشهد اليمني” إنه يدعى علي عنتر.

ويبدو في هذا الفيديو شخصان أحدهما يلقي النكات غير عابئ بفظاعة المشهد بينما بدا الثاني منهمكا في إجراء العملية التي يبدو أنه يستخدم فيها النار والسكين حيث يتصاعد الدخان من رأس الرجل المسكين.

وعانى المسن اليمني من حالة تشوه نادرة إذ برز ما يشبه القرن من مقدمة رأسه.

وذكرت تقارير محلية أن هذه الحالة أصابت الراحل بعد تجاوزه المئة عام.