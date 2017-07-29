قيادي كبير في القاعدة يسلم نفسه لقوات الأمن اليمنية

قال مسؤول أمني يمني إن القيادي البارز في تنظيم القاعدة “خالد عبد النبي” سلم نفسه، السبت، لقوات الحزام الأمني بمديرية يافع بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.

وأوضح قائد قوات الحزام الأمني في يافع، جلال الربيعي، في تصريح صحفي، أن “عبد النبي سلم نفسه طواعية إثر محاصرة منزل كان يختبئ به”.

ولم يعط الربيعي مزيدًا من التفاصيل حول الأمر.

و”عبد النبي”، هو قائد تنظيم القاعدة في “حرب حطاط ” بمحافظة أبين، صيف عام 2003، في أول حرب خاضها الجيش اليمني ضد التنظيم.

وبعد الحرب التي سقط فيها العشرات من التنظيم والجيش، تفاجأ مواطنو محافظة أبين التي ينحدر منها “عبد النبي”، بتعيينه من قبل نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في جهاز الأمن السياسي برتبة عقيد، على إثر تسوية بين الطرفين.

واستمر “عبدالنبي” في منصبه حتى عام 2011، حين سيطر تنظيم “القاعدة” على أبين، ليهرب بعدها إلى مديرية يافع عقب اتهام قيادات التنظيم له بالعمل لصالح حكم صالح.

ومن عام 2011 حتى عام 2015، أنشأ “عبدالنبي” معسكرًا لتدريب عناصر التنظيم، إلا أنه وعقب طرد مليشيات الحوثي وصالح من محافظة لحج، ظل مطاردًا من قبل قوات الأمن حتى سلم نفسه لقوات الحزام الأمني السبت.