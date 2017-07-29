تقرير: أحمد علي عبدالله صالح محتجز في الإمارات بطلب من السعودية وهادي

قال حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، السبت: إن أحمد علي، نجل صالح، محتجز في الإمارات بذريعة القرار الدولي.

جاء ذلك في تصريحات لمصدر بالدائرة الإعلامية للحزب، نشرها الموقع الإلكتروني الخاص به، في تقرير أورده ردًا على تصريحات للقيادي الحوثي “حسن زيد”.

ولفت إلى أن “أحمد علي محتجز في أبوظبي بذريعة القرار الدولي، الذي جاء بناءً على طلب من السعودية وهادي”.

وكانت مصادر مقربة من المخلوع أوضحت في أكثر من مناسبة أن نجله محتجز لدى الإمارات، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي فرض عليه عقوبات تضمنت منعه من التنقل.