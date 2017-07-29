مسلحون مجهولون يغتالون قياديًا بارزًا في المقاومة الجنوبية بمحافظة أبين

اغتال مسلحون مجهولون في مدينة لودر بمحافظة أبين، اليوم السبت، قياديًا بارزًا في المقاومة الجنوبية ولاذوا بالفرار.

وقالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز”: إن “مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، اغتالوا القيادي في المقاومة الجنوبية العقيد ناصر الجعري، ولاذوا بالفرار”.

يُشار إلى أن تنظيم القاعدة عاد مجددًا، في الآونة الأخيرة، إلى استهداف قيادات المقاومة الجنوبية، إضافة إلى النقاط العسكرية والأمنية، وذلك عقب دحر عناصره من أبين في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2016.

وعلى صعيد متصل، عثر مواطنون في أحد أحياء منطقة إنماء في عدن، على جثمان شاب في العشرينيات من عمره.

وقال مصدر أمني في تصريح صحفي: إنه “لم يتم التعرف على هوية الشاب، في حين تم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية إلى حين التعرف على هويته”.

وأشار المصدر إلى أن “مقتل الشاب جاء في ظروف غامضة، حيث لم يتم التعرف على ملابسات الحادثة أو دوافعها، كون عدم التعرف على هوية القتيل صعّب من عملية التحقيقات”.

وفي سياق آخر، عثر الأهالي في مدينة الفيوش بمحافظة لحج جنوبي اليمن، على فتاة في العقد الثالث من عمرها، محترقة في حمام منزلها.

وقال مصدر محلي: إنه “تم إسعاف الفتاة إلى مستشفى المدينة في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة”، لافتًا إلى “وجود شبهة انتحار من خلال مادة سريعة الاشتعال”.