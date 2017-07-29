الحوثيون يستهدفون ميناء “المخا” اليمني بقارب مفخخ

قالت قيادة التحالف العربي: إن ميناء المخا اليمني، تعرّض، فجر اليوم السبت، لاستهداف من قبل الميليشيات الحوثية بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات، اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن، مما أوقع انفجارًا لم يخلف خسائر في الأرواح.

وأوضح التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أنه لم تحدث خسائر ولا توجد أضرار تذكر، مؤكدًا أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة وتعقب منفذيها.

وقال التحالف: “إن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبدالله صالح تواصل خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الإقليمي والعالمي، وأنها بهذه الممارسات الإجرامية تعيق وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، التي تجري حاليًا، وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية الخاصة بعلاج الكوليرا للأراضي اليمنية”.

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيانه، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216، لمنع هذه الممارسات.