نائب الرئيس اليمني: إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على مكة “عمل إرهابي”

وصف الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الجمعة، إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا الخميس الماضي باتجاه مكة المكرمة بـ”العمل الإرهابي”.

وعبر الأحمر، في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، عن استنكاره وشجبه لـ”إطلاق الانقلابيين صاروخًا باليستيًا على مكة المكرمة” قائلا “الحوثي يستهدف مكة مجددا كعادته في تفجير المساجد ومحاولة الاعتداء على قبلة المسلمين، وهو عمل إرهابي لا أخلاقي يجرح مشاعر مئات الملايين”.

#الحوثي_يستهدف_مكه_مجددا كعادته في تفجير المساجد ومحاولة الاعتداء على قبلة المسلمين، وهو عمل إرهابي لا أخلاقي يجرح مشاعر مئات الملايين — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) July 28, 2017

وتابع نائب الرئيس اليمني، “الانقلابيون (في إشارة للحوثيين) بجرائمهم المختلفة يكشفون حجم المؤامرة التي يقودونها بدعم وتمويل إيراني”، مؤكدًا أن “وقفة اليمنيين ودول التحالف كفيلة بإفشال تلك المخططات”.

يكشف الانقلابيون بجرائمهم حجم المؤامرة التي يقودونها بدعم وتمويل إيراني؛ لكن وقفة اليمنيين ودول التحالف كفيلة بإفشال تلك المخططات بإذن الله — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) July 28, 2017

ولم يصدر على الفور أي تعقيب من الحوثيين أو السلطات الإيرانية، على هذه التصريحات .

وكان التحالف العربي، بقيادة السعودية، قد أعلن الخميس الماضي، عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مكة المكرمة، لكن الحوثيين قالوا إن الصاروخ تم إطلاقه باتجاه قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف.

وذكر التحالف، في بيان رسمي، أن الصاروخ تم اعتراضه فوق منطقة “الواصلية” بالطائف، على بعد 69 كيلومترًا من مكة، دون وقوع أضرار.

وتقع مدينة الطائف، ضمن منطقة مكة المكرمة (غربي المملكة وتبعد حوالي 850 كيلومترًا عن الحدود اليمنية) والتي تضم 12 محافظةً، وتبعد الطائف عن مدينة مكة نحو 70 كيلومترًا.