الحوثيون يعلنون إبرام 4 صفقات لتبادل الأسرى مع المقاومة الشعبية

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، أطلقت سراح 17 من عناصر الجماعة في إطار 4 صفقات لتبادل الأسرى، أبرمت بين الجانبين خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ” الحوثية، عن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، “أنه تم خلال الأسبوع الماضي، إنجاز 4 عمليات تبادل للأسرى مع المقاومة الشعبية عبر وساطات محلية في محافظات لحج ومأرب والجوف”.

وأشارت اللجنة، إلى أن المقاومة أفرجت بموجب صفقات التبادل عن 17 أسيرًا من الحوثيين، دون أن تذكر عدد أسرى المقاومة الذين أطلق سراحهم بموجب الصفقات ذاتها.

ولم يصدر عن المقاومة الشعبية، بيانًا يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلن الحوثيون عن نجاح صفقتي تبادل أسرى مع المقاومة تم بموجبها الإفراج عن 18 من مقاتليهم في محافظات عدن ومأرب والجوف، دون الإشارة لعدد أسرى المقاومة المفرج عنهم.

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى لدى الجانبين، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عامين، لكن في مايو/أيار 2016، قدّم وفد الحكومة في مشاورات الكويت، للجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن المشاورات قائمة بأسماء 2630 معتقلًا ومختطفًا لدى الحوثيين.

والأحد الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر: إن عدد المحتجزين والمخفيين في سجون الحوثيين، بلغ أكثر من 3000 سجين ومعتقل ومخفٍ، وأبدى استعداد حكومته لتبادل جميع الأسرى.