بالصور.. إصابة امرأة وطفلتين بشظايا مقذوف حوثي بجازان السعودية

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الجمعة، إصابة امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين، جراء شظايا مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في اليمن على محافظة العارضة بمنطقة جازان.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني: “إن السلطات المختصة، باشرت صباح اليوم، التعامل مع بلاغ عن سقوط شظايا مقذوف أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه أحد المنازل بمحافظة العارضة”، بحسب تقارير سعودية.

ويشهد اليمن حربًا، منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى.